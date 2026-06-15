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Samsun'da 10 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Samsun'da 10 yaşındaki çocuğa taciz iddiası!

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen E.T., Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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