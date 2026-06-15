Niğde'de korkutan kaza! Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı. Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.