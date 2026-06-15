Yasemin Minguzzi A Para'da: "O bıçak darbeleri tüm Türkiye'ye saplandı" | Trabzonspor'a teşekkür
Acımasızca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, A Para’da yayınlanan Yıldızlı Sohbetler programında yürek burkan açıklamalarda bulundu. Oğlunun vefatının ardından yaşadığı acıyı ve hukuk mücadelesini anlatan Minguzzi, “O bıçak darbeleri sadece bize değil, bütün Türkiye’ye saplandı” sözleriyle duygusal anlar yaşattı. Trabzonspor’un Ahmet Minguzzi’nin adını Papara Park’ta yaşatma kararıyla ailelerine büyük bir vefa örneği gösterdiğini belirten Minguzzi, verilen desteğin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.
24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, A Para'da yayınlanan Yıldızlı Sohbetler programında yürek burkan açıklamalarda bulundu.
Oğlunun ardından yaşadığı tarifsiz acıyı ve sürdürdüğü hukuk mücadelesini anlatan acılı anne, sözleriyle izleyenleri derinden etkiledi. Program boyunca duygusal anlar yaşayan Minguzzi, hem Ahmet'i anlattı hem de adalet çağrısını yineledi.
GÖZYAŞLARIYLA YAZILAN 400 SAYFALIK AĞIT
Evladını kaybettikten sonra hukuk mücadelesine ve Ahmet'in anısını yaşatmaya odaklanan Yasemin Minguzzi, kitabını yazarken yaşadığı ağır duyguları anlattı. Eseri her gün saatlerce ağlayarak kaleme aldığını belirten Minguzzi, "Son birkaç ay içerisinde her gün 6-7 saat ağlaya ağlaya yazdım. Çünkü orada Ahmet'in hatıraları, ailecek yaşadıklarımız ve duruşmalarda yaşanan çok ağır gerçekler var" ifadelerini kullandı.
Ahmet'in hatırasına dünyanın dört bir yanından mektuplar gönderildiğini söyleyen acılı anne, "7'den 70'e binlerce mektup geldi. 14 yaşındaki bir çocuğun gönderdiği kargodan çıkan rüzgâr güllerini ve 'Keşke Ahmet abim yerine ben ölseydim' diyen o notu hiç unutamıyorum" sözleriyle toplumsal dayanışmanın büyüklüğüne dikkat çekti.