Yasemin Minguzzi A Para'da: "O bıçak darbeleri tüm Türkiye'ye saplandı" | Trabzonspor'a teşekkür

DÜNYA DEVLERİNDEN AHMET MİNGUZZİ SELAMI Ahmet'in müzik sevgisi ve yarım kalan hayalleri zamanla dünya çapında bir farkındalığa dönüştü. Özellikle Guns N' Roses konserinde yaşadığı duygusal anları anlatan Yasemin Minguzzi, "Oğlumla birlikte gitmeyi hayal ettiğimiz konsere eşimle gittik ama Ahmet oradaydı. Solist sahneden 'Ahmet için bir kez daha' diye seslendiğinde ve dev ekranda Ahmet'in fotoğrafı çıktığında bütün stadın ışıkları yandı. O an çok eşsizdi" dedi.

BORDO-MAVİLİ CAMİADAN DEV VEFA ÖRNEĞİ Sarı-lacivertli renklere gönül veren Ahmet Minguzzi için Trabzonspor Kulübü'nün attığı tarihi adım, ailenin yaralı yüreğine bir nebze de olsa su serpti. Trabzonspor'un Ahmet'in adını stadyumda yaşatma kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Yasemin Minguzzi, "Trabzonspor, Ahmet Minguzzi'nin adını Papara Park'ta yaşatma kararıyla ailemize büyük bir vefa örneği gösterdi" sözleriyle duygularını paylaştı. Bu desteğin kendileri için manevi değerinin ölçülemez olduğunu ifade eden Minguzzi, kulüp yönetimine ve taraftarlara teşekkür etti.

ADALET MÜCADELESİNDE 'KIRMIZI DÜĞME' VURGUSU Oğlunun ölümünün bir milat olduğunu ve yasal düzenleme için bayrağı devraldığını belirten Yasemin Minguzzi, infaz yasasındaki boşluklara tepki gösterdi. Cinayeti işleyenlerin yaşları nedeniyle aldıkları ceza indirimlerine karşı çıkan acılı anne, "Ahmet kırmızı düğmeye bastı, o bana bayrağı verdi ve 'Anne yürü' dedi. O bıçak darbeleri sadece bize değil, bütün topluma saplandı. İnfaz yasası değişene kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı. Cezaevindeki katillerin durumuna da değinen Minguzzi, "Katiller koğuşta değil hücrede kalıyor. Çünkü Ahmet'in annesi yasa çıkarmaya çalışıyor diye diğer mahkûmlar bile onlara öfkeli. Ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını biliyorlar" sözleriyle adalet mücadelesindeki kararlılığını yineledi.