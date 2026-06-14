Yemek fabrikasına kanlı baskın! Aşçı hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda aşçı Sinan Güleç (40) yaşamını yitirdi. İddiaya göre Uğur E. isimli şüpheli, Alatarlar köyündeki tesise tabancayla ateş açtıktan sonra kaçarken, saldırı fabrikanın çalışanlarını dehşete düşürdü. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı ilçeyi ayağa kaldırdı. Taşköprü ilçesine bağlı Alatarlar köyündeki bir yemek fabrikasına gelen saldırgan, iddiaya göre tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan fabrikanın aşçısı Sinan Güleç ağır yaralandı.

FABRİKADA KANLI GECE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 40 yaşındaki Sinan Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen Uğur E.'nin yakalanması için polis ekipleri alarma geçti. Güvenlik güçleri şüphelinin izini sürerken, olayın nedeni ve saldırının perde arkasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Kanlı saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.