Pazar günü yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik düzeni değişiyor

İstanbul’da Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle pazar günü sabah saatlerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, pazar günü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında; saat 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPANACAK YOLLAR

• Galata Köprüsü,

• Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci Işıklar Arası),

• Reşadiye Caddesi,

• Ragıp Gümüşpala Caddesi,

• Abdülezel Paşa Caddesi,

• Mürselpaşa Caddesi,

• Ayvansaray Caddesi,

• Kadir Has Caddesi,

• Meclis-i Mebusan Caddesi,

• Kemeraltı Caddesi,

• Dolmabahçe Caddesi,

• Beşiktaş Caddesi,

• Eski Yıldız Caddesi,

• Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı Işıklar Arası),

• Çırağan Caddesi,

• Tersane Caddesi,

• Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikametine giden yol,

• İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası güzergâh.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

• Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü),

• Vatan Caddesi,

• Millet Caddesi,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

• Palanga Caddesi,

• Asariye Caddesi,

• Tarlabaşı Bulvarı,

• Portakal Yokuşu Caddesi,

• Dereboyu Caddesi,

• Asker Ocağı Caddesi,

• İnönü Caddesi,

• Evliya Çelebi Caddesi.