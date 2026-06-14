Muğla'da KADES uygulaması üzerinden yapılan bir ihbar, korkunç bir saldırıyla sonuçlandı. Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki iş yerinden yardım çağrısı yapan H.S'nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, beklenmedik bir silahlı saldırının hedefi oldu.

KADES ÇAĞRISINA KURŞUNLU TUZAK

İddiaya göre H.S'nin eski eşi, aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., olay yerine gelen polis memuru T.B. ile eski eşi H.S'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru ve kadın ağır yaralandı.

Saldırının ardından G.Y. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde yaşanan dehşet çevrede büyük panik oluşturdu.