KADES ihbarında dehşet! Polis şehit oldu: Saldırgan intihar girişiminde bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES üzerinden yapılan yardım çağrısına müdahale için olay yerine giden polis memuru T.B., kadının eski eşi olan uzman çavuş G.Y'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayda saldırgan G.Y. intihar girişiminde bulunurken, eski eşi H.S. de yaralandı; aile içi gerilim kısa sürede kanlı bir faciaya dönüştü.
Muğla'da KADES uygulaması üzerinden yapılan bir ihbar, korkunç bir saldırıyla sonuçlandı. Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki iş yerinden yardım çağrısı yapan H.S'nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, beklenmedik bir silahlı saldırının hedefi oldu.
KADES ÇAĞRISINA KURŞUNLU TUZAK
İddiaya göre H.S'nin eski eşi, aynı zamanda İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., olay yerine gelen polis memuru T.B. ile eski eşi H.S'ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru ve kadın ağır yaralandı.
Saldırının ardından G.Y. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde yaşanan dehşet çevrede büyük panik oluşturdu.
ŞEHİT HABERİ GELDİ
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru T.B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İKİ YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ağır yaralanan H.S. ile saldırgan G.Y'nin tedavileri ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Yaşanan kanlı saldırı sonrası bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.