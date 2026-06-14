Marmaray'da ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Pendik'te Marmaray'da iki yolcu arasında çıkan kavga kısa sürede büyüyerek istasyona taştı. Olay sırasında güvenlik görevlileri ve temizlik personelinin de dahil olduğu arbedede, saldırganlar polis ekiplerine teslim edildi. Yolcuların panik yaşadığı kavgada taraflar birbirine yumruklarla saldırırken, "Çakıyı getir" şeklindeki bağırışlar gerilimi daha da tırmandırdı.

İstanbul'da toplu ulaşımın en yoğun hatlarından biri olan Marmaray'da yaşanan kavga, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Pendik'te yolcu almak için duran trenin vagonunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, saniyeler içinde yumruklu kavgaya dönüştü.

FOTOĞRAF: DHA "ÇAKIYI GETİR" SÖZLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI Kavga sırasında taraflar birbirine art arda yumruk atarken, araya girmeye çalışan yolcular da zor anlar yaşadı. Yumruklardan kaçmaya çalışan yolculardan birinin "Çakıyı getir" diye bağırması, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Durumun kontrolden çıkması üzerine istasyonda görev yapan güvenlik ekipleri vagona girerek taraflara müdahale etti. Güvenlik görevlileri tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişilerden biri vagonda tutuldu, diğer yolcu ve yanındaki arkadaşı ise dışarı çıkarıldı. GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI Ancak gerginlik burada da sona ermedi. Vagondan indirilen saldırganın yanında bulunan kişi, güvenlik görevlisine yumruk atınca istasyon adeta karıştı. Güvenlik görevlileri ile saldırganlar arasında yeniden yumruklu arbede yaşandı.