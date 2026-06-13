Faturayı düşürüyor ama gözleri karartıyor! Bilim insanlarından LED ışık uyarısı
Enerji tasarrufu nedeniyle hızla yaygınlaşan LED aydınlatmaların, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bazı ışık dalga boylarını sağlayamadığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu durumun hücresel enerji üretimini ve görme performansını etkileyebileceği konusunda uyarıyor.
Enerji verimliliği sayesinde evlerden iş yerlerine, sokaklardan alışveriş merkezlerine kadar hayatın her alanına giren LED aydınlatmalarla ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, LED ışıkların enerji tasarrufu sağlamasına rağmen insan biyolojisi üzerinde bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirledi.
GÖRÜNMEYEN IŞIK EKSİKLİĞİ GÜNDEMDE
Günümüzde kullanılan LED ampuller, eski tip akkor lambalara göre yaklaşık yüzde 75 daha az enerji tüketiyor. Ayrıca cıva içermedikleri için çevre dostu bir alternatif olarak görülüyor. Ancak Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni araştırma, konunun yalnızca enerji tasarrufuyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.
Çalışmaya göre LED aydınlatmalar, insan gözünün algılayabildiği dar bir ışık aralığında çalışıyor ve güneş ışığında doğal olarak bulunan bazı uzun dalga boylarını neredeyse hiç üretmiyor. Araştırmacılar, insan vücudunun bu görünmeyen ışık bileşenlerine de ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.
UCL ARAŞTIRMACILARI NE BULDU?
University College London'dan Dr. Edward M. Barrett ve Dr. Glen Jeffery tarafından yürütülen çalışmada, LED aydınlatmanın yoğun olarak kullanıldığı bir çalışma ortamı incelendi. Araştırmacılar, mevcut LED ışıklara ek olarak eski nesil akkor lambalar yerleştirdi. Yapılan ölçümlerde çalışanların renk kontrastını algılama performansında ve görsel işlevlerinde belirgin iyileşmeler görüldü.
Bu sonucun ardından bilim insanları, değişimin nedenini hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondriler üzerinden araştırdı.