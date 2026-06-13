Faturayı düşürüyor ama gözleri karartıyor! Bilim insanlarından LED ışık uyarısı

Enerji verimliliği sayesinde evlerden iş yerlerine, sokaklardan alışveriş merkezlerine kadar hayatın her alanına giren LED aydınlatmalarla ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, LED ışıkların enerji tasarrufu sağlamasına rağmen insan biyolojisi üzerinde bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirledi.

University College London araştırmacıları LED ışıkların görme performansı üzerindeki etkilerini inceledi. (Fotoğraf: A Haber)

GÖRÜNMEYEN IŞIK EKSİKLİĞİ GÜNDEMDE

Günümüzde kullanılan LED ampuller, eski tip akkor lambalara göre yaklaşık yüzde 75 daha az enerji tüketiyor. Ayrıca cıva içermedikleri için çevre dostu bir alternatif olarak görülüyor. Ancak Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni araştırma, konunun yalnızca enerji tasarrufuyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre LED aydınlatmalar, insan gözünün algılayabildiği dar bir ışık aralığında çalışıyor ve güneş ışığında doğal olarak bulunan bazı uzun dalga boylarını neredeyse hiç üretmiyor. Araştırmacılar, insan vücudunun bu görünmeyen ışık bileşenlerine de ihtiyaç duyabileceğini ifade ediyor.