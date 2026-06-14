Kuzey Marmara’da tehlikeli kaza! Tabela otoyola devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonun yönlendirme tabelasına çarpması sonucu tabela otoyola devrildi. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy mevkiinde seyir halindeki kamyon, yönlendirme tabelasına çaptı. Çarpmanın etkisiyle tabela otoyola devrildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.