Kuzey Marmara’da tehlikeli kaza! Tabela otoyola devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonun yönlendirme tabelasına çarpması sonucu tabela otoyola devrildi. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.