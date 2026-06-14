Dehşetin adresi: Aksaray! Kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti

Aksaray'da kızını rahatsız eden genci kardeşleriyle birlikte takip eden baba, önünü kestiği gence saldırdı ve dehşet dolu anlar yaşandı.

Fotoğraf-İHA

Ahmet Furkan Ö. (18) bir yıl önce iddiaya göre, "Gelmezsen kendimi öldürürüm" dediği kız arkadaşını evinden kaçırdı. Günlerce şehir şehir gezen 2 sevgili daha sonra jandarma ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim edildi.

GENCE SALDIRDILAR

İddiaya göre, aradan geçen 1 yıllık sürede Ahmet Furkan Ö. genç kızı telefon ve fiziksel olarak rahatsız etmeye devam etti. Dün yine genç kıza rahatsızlık verdiğini öğrenen genç kızın babası Ömer Ç. (38) kardeşleri Tuğrul Ç. (36) ve Emre Ç. (32) alarak gencin peşine düştü. Ahmet Furkan Ö.'nün önünü Kurtuluş Caddesi'nde araçla kesen baba ve kardeşleri, gence saldırdı.

MAKET BIÇAĞIYLA KULAĞINI KESTİ

Baba Ömer Ç., darbettiği gencin kulağını maket bıçağıyla kesti. Genç, kanlar içinde yardım isterken o sırada devriye atan polis ekibi durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti.