Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası heyelan! Vatandaşlar mahsur kaldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Dağlık bölgelerden gelen toprak ve sel sularının yolu kapatması sonucu araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edilirken, kapanan yollar için çalışma başlatıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yağış sonrası dağlık bölgelerden gelen sel suları ve toprak kaymaları, Düziçi ile Yeşildere Mahallesi arasındaki yolu ulaşıma kapattı.
VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu bazı araçlar ve içindeki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
KAPANAN YOLLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşları halat sistemiyle güvenli bölgeye tahliye etti. Heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için iş makineleriyle başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.