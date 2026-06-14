Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası heyelan! Vatandaşlar mahsur kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Dağlık bölgelerden gelen toprak ve sel sularının yolu kapatması sonucu araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edilirken, kapanan yollar için çalışma başlatıldı.