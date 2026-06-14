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Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası heyelan! Vatandaşlar mahsur kaldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Osmaniye'de kuvvetli yağış sonrası heyelan! Vatandaşlar mahsur kaldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Dağlık bölgelerden gelen toprak ve sel sularının yolu kapatması sonucu araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edilirken, kapanan yollar için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yağış sonrası dağlık bölgelerden gelen sel suları ve toprak kaymaları, Düziçi ile Yeşildere Mahallesi arasındaki yolu ulaşıma kapattı.

Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Düziçi ilçesindeki dağlık bölgelerde heyelan oluştu. (DHA) Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Düziçi ilçesindeki dağlık bölgelerde heyelan oluştu. (DHA)

VATANDAŞLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu bazı araçlar ve içindeki vatandaşlar bölgede mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Heyelan nedneiyle kapanan yollar için iş makinelerinin müdahalesiyle çalışması başlatıldı. (DHA) Heyelan nedneiyle kapanan yollar için iş makinelerinin müdahalesiyle çalışması başlatıldı. (DHA)

KAPANAN YOLLAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşları halat sistemiyle güvenli bölgeye tahliye etti. Heyelan nedeniyle kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması ve mahsur kalan araçların kurtarılması için iş makineleriyle başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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