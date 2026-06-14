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Fırtına Deresi'nde çifte facia! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu, AFAD personeli hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Fırtına Deresi'nde çifte facia! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu, AFAD personeli hayatını kaybetti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldığı sırada büyük bir facia yaşandı. Cansız bedenin sudan çıkarılması esnasında debisi yükselen derede AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu 4 personel akıntıya kapıldı; 3'ü kurtarılırken AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) hayatını kaybetti.

Rize'de kayıp bir genci arayan ekipler, acı sonla karşılaştı. Çamlıhemşin'e bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesinin yaptığı ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, genç adama ait kıyafet ve bazı eşyaları Fırtına Deresi kıyısında bulunca çalışmalar dere yatağında yoğunlaştırıldı.

ACI HABER GELDİ

Arama çalışmalarının ikinci gününde ekipler, Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ancak acı haberin ardından bu kez kurtarma ekibini hedef alan bir felaket yaşandı.

Civelekoğlu'nun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı sırada AFAD personelini taşıyan bot, debisi yükselen ve akıntısı şiddetlenen Fırtına Deresi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

AKINTI AFAD EKİBİNİ SÜRÜKLEDİ

Botun devrilmesiyle birlikte 4 AFAD personeli suya düşerek akıntıya kapıldı. Bölgedeki diğer ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma operasyonunda 3 personel sağ olarak sudan çıkarıldı.

Ancak kaybolan 1 AFAD personeli için yürütülen çalışmalar acı haberle sonuçlandı. Akıntıya kapılan personelin cansız bedenine ulaşıldı.

RİZE'DE YÜREKLERİ YAKAN KAYIP

Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Volkan Civelekoğlu ile hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yaşanan çifte facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

O ANLAR KAMERADA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.

FIRTINA DERESİ CAN ALDI! AFAD PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedeninin dereden çıkartıldığı sırada botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelinin Ömer Faruk Özkan (28) olduğu açıklandı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'de hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelimizin tedavileri sürmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da, sanal medyadan yaptığı paylaşımda "Canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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