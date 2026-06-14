Fırtına Deresi'nde çifte facia! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu, AFAD personeli hayatını kaybetti
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldığı sırada büyük bir facia yaşandı. Cansız bedenin sudan çıkarılması esnasında debisi yükselen derede AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu 4 personel akıntıya kapıldı; 3'ü kurtarılırken AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) hayatını kaybetti.
Rize'de kayıp bir genci arayan ekipler, acı sonla karşılaştı. Çamlıhemşin'e bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesinin yaptığı ihbar sonrası bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, genç adama ait kıyafet ve bazı eşyaları Fırtına Deresi kıyısında bulunca çalışmalar dere yatağında yoğunlaştırıldı.
ACI HABER GELDİ
Arama çalışmalarının ikinci gününde ekipler, Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ancak acı haberin ardından bu kez kurtarma ekibini hedef alan bir felaket yaşandı.
Civelekoğlu'nun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı sırada AFAD personelini taşıyan bot, debisi yükselen ve akıntısı şiddetlenen Fırtına Deresi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
AKINTI AFAD EKİBİNİ SÜRÜKLEDİ
Botun devrilmesiyle birlikte 4 AFAD personeli suya düşerek akıntıya kapıldı. Bölgedeki diğer ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma operasyonunda 3 personel sağ olarak sudan çıkarıldı.
Ancak kaybolan 1 AFAD personeli için yürütülen çalışmalar acı haberle sonuçlandı. Akıntıya kapılan personelin cansız bedenine ulaşıldı.
RİZE'DE YÜREKLERİ YAKAN KAYIP
Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Volkan Civelekoğlu ile hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Yaşanan çifte facia ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedeninin dereden çıkartıldığı sırada botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelinin Ömer Faruk Özkan (28) olduğu açıklandı.