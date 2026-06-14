Fırtına Deresi'nde çifte facia! Kayıp gencin cansız bedeni bulundu, AFAD personeli hayatını kaybetti

FOTOĞRAF: DHA

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'de hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelimizin tedavileri sürmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.