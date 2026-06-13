Vize engeli kalktı! Türkiye ile Suudi Arabistan'dan karşılıklı adım

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara’da 6 Mayıs 2026’da imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki diplomatik temasları ve resmi seyahatleri kolaylaştırmayı hedeflerken, Ankara ile Riyad arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım daha resmen hayata geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" resmen uygulanmaya başladı.

VİZE ŞARTI KARŞILIKLI OLARAK KALDIRILDI

Anlaşma kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşları, karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak. Böylece resmi temaslar ve diplomatik ziyaretlerde süreçlerin daha hızlı ve kolay yürütülmesi amaçlanıyor.

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Resmi Gazete'de yer alan kararda, anlaşmanın iki ülke arasındaki özel ilişkiler, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve vatandaşların hareketliliğinin kolaylaştırılması hedefleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. Söz konusu onay kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Kararda ayrıca, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde tarafların ortak irade ortaya koyduğu vurgulanırken, anlaşmanın toplam 12 maddeden oluştuğu ifade edildi.