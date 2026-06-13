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Hatay'da korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay'da korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan samanlık yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahırda bulunan samanlıkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer samanlıklara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları zarar gördü.

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