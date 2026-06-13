AFAD duyurdu: Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 00.08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 00.08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.6 olarak ölçüldü.

Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Gaziantep olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

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