Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Fabrikada yangın paniği
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Kahramanmaraş'ta Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.