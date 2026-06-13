Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Fabrikada yangın paniği

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.