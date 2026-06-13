Artvin'den kahreden haber: Gölette kaybolan iki imam kurtarılamadı

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için gölete giren iki imamdan acı haber geldi. Suda kaybolan Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli ile Güneşli Camii İmamı Rüstem Özdemir, ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak iki din görevlisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.