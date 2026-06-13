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Avustralya'daki gizemli krater çözüldü: Bir zamanlar gökten altın mı yağdı?

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Avustralya'daki gizemli krater çözüldü: Bir zamanlar gökten altın mı yağdı?

Batı Avustralya'da keşfedilen antik bir göktaşı krateri, altının yeryüzündeki dağılımına dair yeni bir tartışma başlattı. Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşanan dev çarpmanın altın taşıyan kayaçları etkileyerek değerli metalin farklı bölgelere taşınmasına yol açmış olabileceğini belirledi.

Avustralya'nın dünyaca ünlü altın madenciliği bölgesi Goldfields'ta yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca yıl önce meydana gelen dev bir gök taşı çarpmasının bölgedeki altın oluşumlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, Batı Avustralya'daki Ora Banda yapısının bir gök taşı krateri olduğunu doğrularken, çarpışmanın altının yer değiştirmesinde rol oynamış olabileceğine dikkat çekti.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

MİLYONLARCA YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ

Batı Avustralya'da bulunan Ora Banda yapısı uzun yıllardır jeologların tartıştığı oluşumlar arasında yer alıyordu. Yeni araştırmayla birlikte yaklaşık 4 ila 5 kilometre genişliğindeki yapının bir gök taşı çarpması sonucu meydana geldiği kesinlik kazandı.

Çalışmanın sonuçları, hakemli bilimsel yayınlardan Meteoritics and Planetary Science dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, bölgedeki kayaçlarda yalnızca çok güçlü çarpışmalar sırasında oluşabilen mikroskobik şok izleri tespit etti.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KRATERİN İZLERİ KAYAÇLARIN İÇİNDE BULUNDU

Bilim insanları, Curtin Üniversitesinin gelişmiş laboratuvarlarında yürüttükleri analizlerde çarpma sırasında oluşan cam benzeri kayaçları da inceledi. Bu incelemeler sırasında gök taşına ait kalıntılar tespit edildi. Elde edilen veriler, Ora Banda'nın sıradan bir jeolojik yapı olmadığını ve geçmişte yaşanan büyük bir kozmik çarpışmanın ürünü olduğunu ortaya koydu.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ALTIN BAŞKA BÖLGELERE TAŞINMIŞ OLABİLİR Mİ?

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise altınla ilgili değerlendirmeler oldu. Bir asteroid Dünya'ya çarptığında, çarpmanın etkisiyle "tektit" adı verilen camsı parçacıklar oluşuyor. Bu parçacıklar yüzlerce hatta binlerce kilometre uzağa savrulabiliyor.

Bilim insanları, Ora Banda'daki çarpışma sırasında oluşan tektitlerin altın içeren materyalleri de farklı bölgelere taşıyabileceğini düşünüyor. Bu ihtimalin doğrulanması halinde, gök taşı çarpmalarının değerli metallerin dağılımında sanılandan daha büyük rol oynadığı anlaşılabilir.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Araştırmanın yazarlarından Aaron Cavosie, büyük gök taşı çarpmalarının yalnızca krater oluşturmadığını söyledi. Cavosie'ye göre bu tür olaylar, Dünya'nın kabuğunu yeniden şekillendirebilecek kadar güçlü etkiler yaratabiliyor. Özellikle metal bakımından zengin bölgelerde meydana gelen çarpmalar, mevcut mineral sistemlerini değiştirebiliyor ve metalleri farklı noktalara taşıyabiliyor.

Araştırma ekibi, incelenen kayaçlarda ekonomik olarak işletilebilecek seviyede altın bulamadı. Ancak elde edilen veriler, altının çarpışma sırasında yerel ölçekte hareket ettiğine işaret ediyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ASTEROİTLER MADEN OLUŞUMUNU ETKİLİYOR OLABİLİR

Son yıllarda yapılan çalışmalar, büyük gök taşı çarpmalarının yalnızca yıkıcı olaylar olmadığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu çarpmaların yer kabuğundaki mineral sistemlerini etkileyebildiğini ve bazı değerli metallerin yoğunlaşmasına katkı sağlayabildiğini değerlendiriyor. Yeni çalışma da bu görüşü destekleyen örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın öne çıkan bulguları

  • Ora Banda'nın bir gök taşı krateri olduğu doğrulandı.

  • Kraterin çapının yaklaşık 4 ila 5 kilometre olduğu belirlendi.

  • Kayaçlarda yüksek basınca bağlı şok izleri bulundu.

  • Çarpışma sırasında oluşan cam benzeri kayaçlarda gök taşı kalıntılarına rastlandı.

  • Altının çarpma etkisiyle yeniden dağıtılmış olabileceğine dair kanıtlar elde edildi.

  • Benzer yapılar gelecekte yeni maden yataklarının keşfinde yol gösterici olabilir.

YENİ ALTIN YATAKLARINI KAPISINI AÇABİLİR

Araştırmacılar, Ora Banda'da doğrudan işletilebilir yeni bir altın yatağı keşfetmiş değil. Ancak benzer antik çarpma yapılarının incelenmesiyle gelecekte yeni maden sahalarının bulunabileceğini düşünüyorlar.

Bilim dünyasında heyecan yaratan çalışma, gök taşı çarpmalarının yalnızca Dünya'nın geçmişine değil, yer altındaki zenginliklerin oluşumuna dair de önemli ipuçları taşıdığını gösteriyor.

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