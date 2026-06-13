Avustralya'daki gizemli krater çözüldü: Bir zamanlar gökten altın mı yağdı?

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ALTIN BAŞKA BÖLGELERE TAŞINMIŞ OLABİLİR Mİ?

Araştırmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise altınla ilgili değerlendirmeler oldu. Bir asteroid Dünya'ya çarptığında, çarpmanın etkisiyle "tektit" adı verilen camsı parçacıklar oluşuyor. Bu parçacıklar yüzlerce hatta binlerce kilometre uzağa savrulabiliyor.

Bilim insanları, Ora Banda'daki çarpışma sırasında oluşan tektitlerin altın içeren materyalleri de farklı bölgelere taşıyabileceğini düşünüyor. Bu ihtimalin doğrulanması halinde, gök taşı çarpmalarının değerli metallerin dağılımında sanılandan daha büyük rol oynadığı anlaşılabilir.