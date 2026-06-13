Avustralya'daki gizemli krater çözüldü: Bir zamanlar gökten altın mı yağdı?
Batı Avustralya'da keşfedilen antik bir göktaşı krateri, altının yeryüzündeki dağılımına dair yeni bir tartışma başlattı. Bilim insanları, milyonlarca yıl önce yaşanan dev çarpmanın altın taşıyan kayaçları etkileyerek değerli metalin farklı bölgelere taşınmasına yol açmış olabileceğini belirledi.
Avustralya'nın dünyaca ünlü altın madenciliği bölgesi Goldfields'ta yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca yıl önce meydana gelen dev bir gök taşı çarpmasının bölgedeki altın oluşumlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, Batı Avustralya'daki Ora Banda yapısının bir gök taşı krateri olduğunu doğrularken, çarpışmanın altının yer değiştirmesinde rol oynamış olabileceğine dikkat çekti.
MİLYONLARCA YILLIK SIR ÇÖZÜLDÜ
Batı Avustralya'da bulunan Ora Banda yapısı uzun yıllardır jeologların tartıştığı oluşumlar arasında yer alıyordu. Yeni araştırmayla birlikte yaklaşık 4 ila 5 kilometre genişliğindeki yapının bir gök taşı çarpması sonucu meydana geldiği kesinlik kazandı.
Çalışmanın sonuçları, hakemli bilimsel yayınlardan Meteoritics and Planetary Science dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, bölgedeki kayaçlarda yalnızca çok güçlü çarpışmalar sırasında oluşabilen mikroskobik şok izleri tespit etti.
KRATERİN İZLERİ KAYAÇLARIN İÇİNDE BULUNDU
Bilim insanları, Curtin Üniversitesinin gelişmiş laboratuvarlarında yürüttükleri analizlerde çarpma sırasında oluşan cam benzeri kayaçları da inceledi. Bu incelemeler sırasında gök taşına ait kalıntılar tespit edildi. Elde edilen veriler, Ora Banda'nın sıradan bir jeolojik yapı olmadığını ve geçmişte yaşanan büyük bir kozmik çarpışmanın ürünü olduğunu ortaya koydu.