Aracın içinden çıktı! Yılan paniği kamerada
Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın şoför bölümüne giren yılan, sürücüye korku dolu anlar yaşattı. Olay, Kurtderesi Mahallesi’nde meydana gelirken, yılanın fark edilmesiyle başlayan panik güvenlik kameralarına yansıdı; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren çalışma sonucu yılanı araçtan çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Hatay'da bir sürücünün sıradan başlayan günü, aracının içinde gördüğü yılanla kabusa döndü. Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, şoför mahallinde yılanı fark edince büyük panik yaşadı.
PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yılanı görür görmez araçtan uzaklaşan sürücü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
3 SAATLİK ZORLU UĞRAŞLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde detaylı arama başlattı. Şoför mahallinden motor bölümüne kaçan yılanın izini süren ekipler, yaklaşık 3 saat süren titiz çalışmanın ardından hayvanın bulunduğu noktayı tespit etti.
ARAÇTAN ÇIKARILDI, DOĞAYA BIRAKILDI
İtfaiye erlerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğal yaşam alanına götürülerek doğaya salındı. Olayda yaralanan olmazken, sürücünün yaşadığı panik kameralara yansıyan görüntülerle dikkat çekti.