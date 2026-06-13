Facia gibi kaza! LNG yüklü tankere çarpan otomobil 2 can aldı

Çanakkale'de Malkara-Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana gelen feci kazada, LNG yüklü bir tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Gelibolu yakınlarında yaşanan kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Çanakkale'de meydana gelen korkunç trafik kazası iki cana mal oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE ACI TABLO

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Durumları ağır olan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden E.A. ve Ö.K'nin cenazeleri ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.