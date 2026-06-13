Bursa'da feci çarpışma! Sürücü kaçtı, 4 kişi hastanelik oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Mudanya Caddesi'nde yaşanan kazada araçlardan biri savrularak yol kenarına devrilirken, kazanın ardından diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, bölgede büyük paniğe neden oldu.
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AS 0894 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Eren D.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
DEVRİLEN ARAÇTA CAN PAZARI
Kazada devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü Eren D. ile birlikte Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilirken, 4 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.
KAZADAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU
Kazanın en dikkat çeken detayı ise diğer otomobilin sürücüsünün çarpışmanın ardından olay yerinden kaçması oldu. Polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.