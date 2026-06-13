Bursa'da feci çarpışma! Sürücü kaçtı, 4 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Mudanya Caddesi'nde yaşanan kazada araçlardan biri savrularak yol kenarına devrilirken, kazanın ardından diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, bölgede büyük paniğe neden oldu.