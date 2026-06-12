Silivri'de restoranda korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Silivri'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, restoranda hasar oluştu.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.