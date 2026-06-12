Silivri'de restoranda korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi
İstanbul’un Silivri ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Çalışanlar alevlere müdahale ederken olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 işçi dumandan etkilenirken 2'si tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Silivri'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, restoranda hasar oluştu.
ALEVLER HIZLA YAYILDI
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 5 restoran çalışanından 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2'si ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.