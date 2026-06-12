D-100'de can pazarı! Motosiklet direğe çarptı: 2 ölü

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ÇARPMANIN ŞİDDETİ ÖLÜM GETİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Shanur Amanturdyyev'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Babamyrat Annamyradov ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.