D-100'de can pazarı! Motosiklet direğe çarptı: 2 ölü
İstanbul Bakırköy'de D-100 kara yolunda seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu Türkmenistan uyruklu sürücü Shanur Amanturdyyev ile yolcu Babamyrat Annamyradov hayatını kaybetti. Bugün Topkapı istikametinde meydana gelen feci kazada motosiklet adeta hurdaya dönerken, çarpmanın şiddeti iki kişinin yaşamına mal oldu.
Bakırköy'de meydana gelen korkunç trafik kazası, D-100 kara yolunu savaş alanına çevirdi. Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev'in kullandığı 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, Topkapı yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken üzerindeki iki kişi ağır yaralandı.
ÇARPMANIN ŞİDDETİ ÖLÜM GETİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Shanur Amanturdyyev'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Babamyrat Annamyradov ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Feci kaza nedeniyle refüjdeki elektrik direğinde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazanın ardından bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, D-100 kara yolunda trafik kontrollü şekilde sağlandı.