Antalya'daki Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 12 yıl sonra çözüldü: 3 tutuklama

Antalya'da 2014 yılında bekçi kulübesinde yanmış halde bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya, 12 yıl sonra yeniden açılan soruşturmayla aydınlatıldı. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yıllarca faili meçhul olarak kalan dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeniden ele alındı. Ekipler, olay sonrasında kaybolan ve maktule ait olduğu belirlenen iki cep telefonunu mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde Samsung marka telefonun hiç kullanılmadığı belirlenirken, Nokia marka telefonun ise cinayetten yaklaşık dört ay sonra Gaziantep'te aktif hale getirildiği ortaya çıktı. KAYIP TELEFON CİNAYETİN İZİNİ SÜRDÜ Teknik incelemelerde, maktule ait Nokia marka telefona 15 Mart 2015 tarihinde Suriye uyruklu İbrahim İbrahim tarafından SIM kart takıldığı tespit edildi. HTS kayıtları ve baz analizleri, İbrahim İbrahim'in olay öncesinde Fawaz Alabdullah ile yoğun irtibat halinde olduğunu ortaya koydu. Ayrıca telefonun kullanıldığı gün İbrahim İbrahim, Fawaz Alabdullah ve Abdullah Hamek'in Gaziantep'te bir araya geldikleri, buluşmanın ardından maktule ait telefonun kullanılmaya başlandığı belirlendi.

Antalya'da 2014 yılında bekçi kulübesinde yanmış halde bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya, 12 yıl sonra yeniden açılan soruşturmayla aydınlatıldı / FOTOĞRAF: İHA TANIK TEŞHİSİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan tanıklar Yasin Kocabıyık ve Abdurrahim Kolkurdu'ya fotoğraf teşhisi yaptırıldı. Tanıklar, Abdullah Hamek'i Şeref Kocabıyık'ın çalıştığı inşaatta görev yapan kişi olarak teşhis etti. Öte yandan baz istasyonu incelemelerinde, Fawaz Alabdullah adına kayıtlı hattın cinayet günü ve saatinde maktul ile aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi. Soruşturma makamları, söz konusu hattın olay tarihinde Abdullah Hamek tarafından kullanılmış olabileceğini değerlendirdi. GAZİANTEP'TE OPERASYON DÜZENLENDİ Elde edilen yeni deliller doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon kararı alındı. 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında İbrahim İbrahim'in gerçek kimliğinin "İbrahim Hemmek" olduğu da ortaya çıktı.

8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda Abdullah Hamek, İbrahim İbrahim, Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak gözaltına alındı / FOTOĞRAF: İHA FİRARİ ŞÜPHELİNİN GERÇEK KİMLİĞİ BELİRLENDİ Soruşturma sırasında Fawaz Alabdullah'ın gerçek kimliğinin Riyad Aymusto olduğu tespit edildi. Suriye'de bulunduğu belirlenen şüpheli hakkında yakalama ve tutuklama talebinde bulunuldu. Ayrıca soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Riyad Aymusto'nun kardeşi Mehdi Almusto'nun da cinayete iştirak etmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi. Bunun üzerine Mehdi Almusto hakkında da gözaltı talimatı verildi. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 11 Haziran 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek ve Mehdi Almusto tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek üç şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Abud Hamak ve Abdulkadir Hamak hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.