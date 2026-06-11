İnsanlık tarihinde bir ilk: Yaşlanmayı tersine çeviren gen terapisi bir insana uygulandı!

Bilim insanları, yöntemin insanlarda etkili olup olmadığını araştırıyor. (Fotoğraf: A Haber) UZMANLAR NEDEN TEMKİNLİ? Her ne kadar tedavi büyük umut vaat etse de tüm bilim insanları aynı görüşte değil. Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsünden kök hücre biyoloğu Paul Knoepfler, yeniden programlama teknolojilerinin teorik olarak etkileyici olduğunu ancak insanlarda beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre en büyük risklerden biri, genetik müdahalenin hücrelerde kontrolsüz değişimlere yol açması. Bu durumun teorik olarak kanserleşme gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Araştırmacılar da bu nedenle ilk aşamada tedavinin etkinliğinden önce güvenliğine odaklanacak.

Gen terapisinin kısa ve uzun vadeli etkileri yıllarca takip edilecek. (Fotoğraf: A Haber) KATILIMCILAR YILLARCA TAKİP EDİLECEK Klinik araştırma oldukça sınırlı bir grupla yürütülüyor. İlk etapta açık açılı glokom hastası 12 kişi tedavi alacak. Daha sonra optik sinir hasarı bulunan 6 kişi daha çalışmaya dahil edilecek. Katılımcılar en az beş yıl boyunca takip edilecek. Böylece tedavinin kısa ve uzun vadeli etkileri ayrıntılı şekilde değerlendirilebilecek. GENLER ANTİBİYOTİKLE KONTROL EDİLİYOR ER-100'ün dikkat çeken özelliklerinden biri de kontrol mekanizması. Tedavide kullanılan genler, hastaların aldığı belirli bir antibiyotik sayesinde aktif hale geliyor. Antibiyotik kullanımı sona erdiğinde ise genlerin faaliyetleri duruyor. Bu yöntem, araştırmacılara olası yan etkileri yönetebilmek için ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.