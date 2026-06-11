Antalya Havalimanı'nda THY uçağının kanadı anten direğine çarptı

İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağı Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşırken sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün olaya dair açıklamasında "Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." dedi.