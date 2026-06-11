Antalya Havalimanı'nda THY uçağının kanadı anten direğine çarptı
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İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağı Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşırken sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün olaya dair açıklamasında "Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır." dedi.
İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren THY uçağı Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşırken sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.
Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.
Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.