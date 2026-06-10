Adana’nın Çukurova ilçesinde, rüzgarın etkisiyle bir apartman dairesinin penceresinden sökülen sineklik yolda yürüyen bir kadının başına düştü. Yaralanarak yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yolda yürürken başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin düştüğü kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinin penceresinden bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü. Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.