Adıyaman'da silah teşhirine operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitleri sonrası harekete geçen polis, 14 şüpheliyi gözaltına alırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirdi.