Adıyaman'da silah teşhirine operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da sosyal medya üzerinden silah teşhiri yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitleri sonrası harekete geçen polis, 14 şüpheliyi gözaltına alırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirdi.
Adıyaman'da sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yapan şüphelilere ilişkin ekipler harekete geçti.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 sosyal medya hesabı incelendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 av tüfeği ve çeşitli ebatlarda 17 fişek ele geçirildi.
Silah ve mühimmata el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.