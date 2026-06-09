Antalya'da müstakil evde yangın paniği: Kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir müstakil ikametin üst katında çıktı. Edinilen bilgiye gören, sokak üzerindeki evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinlerinin ev içerisinde bir kişinin olabileceğini bildirmesi üzerine daireye merdiven yardımıyla girildi.

İtfaiye ekipleri bir yandan evi saran alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ev içerisinde yaptığı kontrollerde kimseye rastlayamazken yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi.