Tokat'taki evde cesetle 10 gün yaşayan anne ve kızları gözaltında

Tokat'ın Zile ilçesinde, 25 yaşındaki Sibel A. evinde yatağında ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cesediyle aynı evde yaşamaya devam ettikleri tespit edilen anne Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. gözaltına alındı.