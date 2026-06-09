CANLI YAYIN

Kastamonu'da korkutan yangın! Ahşap ev alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kastamonu'da korkutan yangın! Ahşap ev alevlere teslim oldu

Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı olayda ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Akmescit Mahallesi Kırkodalı Sokak'ta meydana geldi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Tayfun ve Hülya Haliloğlu çiftine ait, iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF (İHA)FOTOĞRAF (İHA)

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevresinde bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın