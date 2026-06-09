Kastamonu'da korkutan yangın! Ahşap ev alevlere teslim oldu

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Edinilen bilgiye göre, Tayfun ve Hülya Haliloğlu çiftine ait, iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sevk edildi.