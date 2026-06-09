Van semalarında büyüleyen buluşma! Venüs ve Jüpiter aynı hizada görüldü

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde aynı hizada görülen Venüs ve Jüpiter, vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen, Van semalarını süsleyen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak objektiflere yansıdı.

Gökyüzü meraklıları ve Van halkı, dün akşam saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayına tanıklık etti.

FOTOĞRAF (İHA) Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana gelerek adeta bir görsel şölen sundu. Batan güneşin ardından batı ufkunda beliren iki dev gezegen, temiz Van havasının da etkisiyle çıplak gözle muazzam bir netlikle izlendi.