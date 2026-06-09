5 çocuk annesi Hamide Çiftçi’nin şüpheli ölümü! Cesedi bodrum katında bulundu, eşi gözaltında

Hakkari'de 5 çocuk annesi 43 yaşındaki Hamide Çiftçi yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli olarak aranan eşi L.Ç. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari'de yaşadığı binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından aranan eşi L.Ç. güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

5 ÇOCUK ANNESİ BODRUM KATINDA ÖLÜ BULUNDU

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi ile eşi L.Ç.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda Hamide Çiftçi yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu. Olayın ardından eşi L.Ç.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında aranan L.Ç. dün akşam saatlerinde kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde L.Ç.'nin ifade ve sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.