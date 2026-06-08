İnegöl'de film gibi kovalamaca! Savunması pes dedirtti: "Şansımı denedim"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ve jandarmanın ortak takibiyle yakalandı. Nefes kesen kovalamacanın ardından gözaltına alınan zanlının, "Şansımı denedim" sözleri dikkat çekti.
Olay, saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.
Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı.
YAKAYI ELE VERİNCE SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı.