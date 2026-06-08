CANLI YAYIN

Sarp arazide zamanla yarış! Kahraman Mehmetçik'ten nefes kesen kurtarma

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sarp arazide zamanla yarış! Kahraman Mehmetçik'ten nefes kesen kurtarma

Çorum'un Kargı ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında sarp arazide yaralanarak mahsur kalan vatandaş için zamanla yarış başladı. Harekete geçen Türk Hava Kuvvetleri ekipleri, Merzifon'dan havalanan helikopterle bölgeye ulaşarak yaralı vatandaşı bulunduğu noktadan başarıyla tahliye etti.

Çorum'un Kargı ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kaybolarak sarp arazide yaralanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

Sarp arazide zamanla yarış! Kahraman Mehmetçik'ten nefes kesen kurtarma - 1

Zamanla yarışın yaşandığı olayda, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Merzifon 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan havalanan helikopter bölgeye sevk edildi.

Sarp arazide zamanla yarış! Kahraman Mehmetçik'ten nefes kesen kurtarma - 2

Kahraman pilotlar ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu noktadan başarıyla tahliye edilen yaralı vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın