Kayseri'de nefes kesen operasyon! Polisin dikkati faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde 5 katlı bir binada ikamet eden ve iddiaya göre eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren F.T.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.