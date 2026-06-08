Kontrolden çıkan otomobil faciaya yol açtı: 1 ölü
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cihan A. yönetimindeki 06 AS 7687 plakalı otomobil, Yenişehir-Bursa kara yolundaki kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta, sürücü ve yanındaki İsmail Ülgen sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cihan A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ülgen, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.