Kontrolden çıkan otomobil faciaya yol açtı: 1 ölü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.