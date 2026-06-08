İstanbul'da geceyi aydınlatan yangın! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi.