Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısında yangın! Alevler kontrol altına alındı

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın çıktı. Mahalle sakinleri apartmanda yaşayanları uyarmasının ardından vatandaşlar binayı hızla terk etti. Yaşanan korku dolu anlarda yaralanan olmazken, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yangın söndürüldü.

Esenyurt'un Örnek Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1352 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MAHALLE SAKİNLERİNİN UYARISIYLA VATANDAŞLAR KURTULDU

Bu sırada mahalle sakinleri binada oturanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.