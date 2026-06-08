Bursa'da çocuk parkına kanlı baskın! Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında yaşanan silahlı saldırı dehşet saçtı. Araçla parka gelen iki şüpheli, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda aralarında 13 yaşındaki çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralanırken, kaçan saldırganlar polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen araçla geldikleri parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan Ö.Ç. ve E.Y., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Fotoğraf (DHA) Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.