Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu
Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten'in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.
Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Erten'in cansız bedeni, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki HES kapaklarında bulundu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, 78 ACD 559 plakalı otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi.
Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü. Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu. Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, gece saatlerinde Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sabaha kadar ara verilmeden sürdü. Arama çalışmaları, 50 personel, 15 araç, 2 dron ve 1 bot ile sürüyor.