Avrasya Tüneli kaza sonrası trafiğe kapatıldı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Avrasya Tüneli'nde yaşanan kazada bir araç kaldırıma çıkarak tünel duvvrına çarptı. Kazanın etkisiyle duvarda bulunan yangın söndürme ünitesi hasar görürken yola su aktı. Valilikten yapılan açıklamada tünele akan suyun deniz suyu olmadığı kaydedildi.

Avrasya Tüneli'nin Avrupa yönünde meydana gelen kazada, bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve tünel duvarına çarptı.

YOLA SU AKTI

Çarpmanın etkisiyle aracın vurduğu noktada bulunan yangın söndürme ünitesinin hasar gördüğü, üniteden yola su aktığı görüldü. Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN BASIN AÇIKLAMASI

08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli'nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir.