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Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın

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Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın

Sultangazi'de plastik çöp kovaları ve çeşitli plastik eşyaların depolandığı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depoda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı.

Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın - 1

Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın - 2

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, köpüklü suyla deponun farklı noktalarından müdahalede bulundu.

Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın - 3

Yoğun dumanın sardığı depoda ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevler deponun yan tarafında bulunan diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı.

Sultangazi'de plastik eşya deposunda yangın - 4

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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