Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar

Daha sonra yatırdığı parayı arttıran ve 11 milyon lira yatıran Gül, parasını kurtarmak isterken kendisine imzalatılan sahte "Varlık İadesi Sözleşmesi" ile sürekli ek ödemeler yapmaya zorlanan mağdur, 11 milyon liralık hayali bakiyesini çekebilmek için 3 milyon lira daha istenince dolandırıldığını anladı. Bir diğer mağdur ise İzmirli Turgay Öpöz'dü. 3 milyon lira dolandırılan Öpöz, sosyal medya üzerinden ulaştığı şebekenin yönlendirmesiyle 8 gün içinde 15 ayrı işlemle tüm birikimini sahte şirket hesaplarına gönderdi.

Şebeke üyelerinin, kimliklerini gizlemek için MicroSIP gibi internet tabanlı santral programlarında "Kenan Korkmaz", "Yasemin" ve "Ozan Aksoy" gibi kod adları kullandıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmek için ise paraların yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve tespiti imkansız soğuk cüzdanlara (Ledger) aktarıldığı deşifre edildi.

Operasyonda 11'i çağrı merkezi sorumlusu, 2 çağrı merkezi sorumlusu olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan sadece bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı hakkında tutuklama bir kısmı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

"3 AYLIK BEBEĞİM VAR" Firar eden Ersin Dinçsoy'la 1 yıllık evli olan ve tüm sorumluluğu üstüne yaptığı 'Yasemin' kod Tuğçe Dinçsoy ifadesinde, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım satım yatırım işi yapılıyor diye biliyodum. 3 aylık bebeğim var. Bebeğim olduğu için genelde evde olurum. Ofise en son operasyondan 1 hafta önce gelmiştim" dedi.

Ancak Tuğçe Dinçsoy'un yapılan incelemelerde mağdurların güvenini kazanmak ve verilerini ele geçirmek için "Expressanketten" adlı hayali bir anket firması maskesini kullandığı tespit edildi.