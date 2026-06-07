Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda Şişli'de "çağrı merkezi" görünümlü bir ofisten yönetilen 18 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökerttiği soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, "yatırım danışmanlığı" adı altında yürütülen nitelikli bir dolandırıcılık mekanizmasını gün yüzüne çıkardı. Şişli'deki bir iş merkezinin dördüncü katını üs olarak kullanan şebekenin, mağdurları ağlarına düşürmek ve paralarını uhdelerine geçirmek için adeta bir suç mühendisliği yürüttüğü tespit edildi.
3 Şubat 2026 tarihinde adrese düzenlenen operasyonda, polisin kapıyı çalması üzerine içerideki şüpheliler büyük bir panik yaşadı. Suç unsuru içeren laptop ve cep telefonlarını pencerelerden fırlatan şebeke üyelerinin bu girişimi, cihazların karşı binanın çatısına düşmesiyle sonuçlandı. Yapılan aramalarda çok sayıda "açık hat" (başkası adına kayıtlı SIM kart), çağrı merkezi ekipmanları, soğuk cüzdanlar ve vatandaşlara ait kişisel veri listeleri ele geçirildi.
UZAKTAN BAĞLANARAK PARA AKTARDILAR
Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, şüphelilerin Teams veya Skype gibi uygulamalar üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlandıkları, mağdurların kendi adlarına olan kripto para platformlarındaki bakiyelerini, kontrolü kendilerinde olan farklı kripto cüzdanlara doğrudan transfer ettikleri ortaya çıktı.
Şebekenin çalışma yöntemi, mağdurları gerçek bir yatırım ortamında olduklarına inandıran ancak tamamen manuel müdahaleye açık sahte paneller üzerine kuruluydu. Şüphelilerin kullandığı yöntemler aşama aşama tespit edildi. ilk aşamada manipülasyon vardı.
Buna göre; gerçek piyasa verileriyle bağı olmayan platformlarda; spread (makas) açılması, fiyat kayması ve kasten işlemlerin zarara uğratılması yöntemleri kullanıldı. Kilitleme Aşamasında ise mağdur parasını çekmek istediğinde "stopaj vergisi", "swift ücreti" veya "dosya masrafı" gibi bahanelerle ek ödemeler talep edilerek psikolojik bir kıskaca alındı. Başlangıçta küçük miktarlarla güven kazanmak için mağdurlara sembolik karlar çektirilerek daha büyük yatırımlara teşvik edildiler.
MÜTEAHHİTİN 11 MİLYONUNA ÇÖKTÜLER
Soruşturma kapsamında tespit edilen toplam maddi zarar 41 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Mağdurlar arasında en yüksek kaybı yaşayanlar arasında Sinop'lu müteahhit İsmail Gül vardı. İlk aşamada güven kazanmak amacıyla 10 bin lira yatırılması istenen Gül'e bir hafta içerisinde 8 bin lira kâr ettirilmiş görüntüsü verilerek bu parayı da çekmesine izin verildi.