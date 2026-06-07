CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçtiğimiz aylarda Şişli'de "çağrı merkezi" görünümlü bir ofisten yönetilen 18 kişilik dolandırıcılık şebekesini çökerttiği soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, "yatırım danışmanlığı" adı altında yürütülen nitelikli bir dolandırıcılık mekanizmasını gün yüzüne çıkardı. Şişli'deki bir iş merkezinin dördüncü katını üs olarak kullanan şebekenin, mağdurları ağlarına düşürmek ve paralarını uhdelerine geçirmek için adeta bir suç mühendisliği yürüttüğü tespit edildi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 1

3 Şubat 2026 tarihinde adrese düzenlenen operasyonda, polisin kapıyı çalması üzerine içerideki şüpheliler büyük bir panik yaşadı. Suç unsuru içeren laptop ve cep telefonlarını pencerelerden fırlatan şebeke üyelerinin bu girişimi, cihazların karşı binanın çatısına düşmesiyle sonuçlandı. Yapılan aramalarda çok sayıda "açık hat" (başkası adına kayıtlı SIM kart), çağrı merkezi ekipmanları, soğuk cüzdanlar ve vatandaşlara ait kişisel veri listeleri ele geçirildi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 2

UZAKTAN BAĞLANARAK PARA AKTARDILAR

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, şüphelilerin Teams veya Skype gibi uygulamalar üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlandıkları, mağdurların kendi adlarına olan kripto para platformlarındaki bakiyelerini, kontrolü kendilerinde olan farklı kripto cüzdanlara doğrudan transfer ettikleri ortaya çıktı.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 3

Şebekenin çalışma yöntemi, mağdurları gerçek bir yatırım ortamında olduklarına inandıran ancak tamamen manuel müdahaleye açık sahte paneller üzerine kuruluydu. Şüphelilerin kullandığı yöntemler aşama aşama tespit edildi. ilk aşamada manipülasyon vardı.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 4

Buna göre; gerçek piyasa verileriyle bağı olmayan platformlarda; spread (makas) açılması, fiyat kayması ve kasten işlemlerin zarara uğratılması yöntemleri kullanıldı. Kilitleme Aşamasında ise mağdur parasını çekmek istediğinde "stopaj vergisi", "swift ücreti" veya "dosya masrafı" gibi bahanelerle ek ödemeler talep edilerek psikolojik bir kıskaca alındı. Başlangıçta küçük miktarlarla güven kazanmak için mağdurlara sembolik karlar çektirilerek daha büyük yatırımlara teşvik edildiler.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 5

MÜTEAHHİTİN 11 MİLYONUNA ÇÖKTÜLER

Soruşturma kapsamında tespit edilen toplam maddi zarar 41 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Mağdurlar arasında en yüksek kaybı yaşayanlar arasında Sinop'lu müteahhit İsmail Gül vardı. İlk aşamada güven kazanmak amacıyla 10 bin lira yatırılması istenen Gül'e bir hafta içerisinde 8 bin lira kâr ettirilmiş görüntüsü verilerek bu parayı da çekmesine izin verildi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 6

Daha sonra yatırdığı parayı arttıran ve 11 milyon lira yatıran Gül, parasını kurtarmak isterken kendisine imzalatılan sahte "Varlık İadesi Sözleşmesi" ile sürekli ek ödemeler yapmaya zorlanan mağdur, 11 milyon liralık hayali bakiyesini çekebilmek için 3 milyon lira daha istenince dolandırıldığını anladı. Bir diğer mağdur ise İzmirli Turgay Öpöz'dü. 3 milyon lira dolandırılan Öpöz, sosyal medya üzerinden ulaştığı şebekenin yönlendirmesiyle 8 gün içinde 15 ayrı işlemle tüm birikimini sahte şirket hesaplarına gönderdi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 7

Şebeke üyelerinin, kimliklerini gizlemek için MicroSIP gibi internet tabanlı santral programlarında "Kenan Korkmaz", "Yasemin" ve "Ozan Aksoy" gibi kod adları kullandıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın izini kaybettirmek için ise paraların yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve tespiti imkansız soğuk cüzdanlara (Ledger) aktarıldığı deşifre edildi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 8

Operasyonda 11'i çağrı merkezi sorumlusu, 2 çağrı merkezi sorumlusu olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan sadece bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı hakkında tutuklama bir kısmı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 9

"3 AYLIK BEBEĞİM VAR"

Firar eden Ersin Dinçsoy'la 1 yıllık evli olan ve tüm sorumluluğu üstüne yaptığı 'Yasemin' kod Tuğçe Dinçsoy ifadesinde, "Ofisi 6 ay önce açtım. Eşim Ersin kiraladı. Ofisi altın ve döviz alım satım yatırım işi yapılıyor diye biliyodum. 3 aylık bebeğim var. Bebeğim olduğu için genelde evde olurum. Ofise en son operasyondan 1 hafta önce gelmiştim" dedi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 10

Ancak Tuğçe Dinçsoy'un yapılan incelemelerde mağdurların güvenini kazanmak ve verilerini ele geçirmek için "Expressanketten" adlı hayali bir anket firması maskesini kullandığı tespit edildi.

Bir yıllık eşini ve çocuğunu ortada bıraktı! İşte milyonluk vurgunun şifresi | Yakalanınca camdan attılar 11

Telefonla vatandaşlara, "Bu dönemde bir yatırım yapacak olsaydınız borsa mı yoksa kripto parayı mı tercih ederdiniz?", "Hangi sektörde hizmet vermektesiniz ve ortalama geliriniz nedir?" şeklinde sorular sorduğu saptandı. Dinçsoy'un, şebekenin finans ve idari yönetimindeki yöneticisi olduğu tespit edildi.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin