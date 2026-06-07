Küçük çocuğu saçından tutup sürükledi! Baba dehşeti kamerada

Ancak görüntülerdeki en çarpıcı detay bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli şahsın motosikletini hareket ettirirken kızını saçından tuttuğu ve peşinden sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntüler kamuoyunda öfkeye neden oldu. Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. isimli şahsın küçük kızı Y.K.'ye yönelik uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda baba M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı / FOTOĞRAF: İHA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M.K.'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanılarak adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Yaşanan olayın ardından küçük çocuğun korunmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.