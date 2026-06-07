Küçük çocuğu saçından tutup sürükledi! Baba dehşeti kamerada
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir baba, motosikletle yanına yaklaştığı küçük kızını sokak ortasında darbedip saçından sürükledi. 6 Haziran 2026’da yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki toplarken, şiddet görüntülerinin infial yaratmasının ardından polis ekipleri harekete geçti ve baba gözaltına alındı.
Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntüler kamuoyunda öfkeye neden oldu. Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. isimli şahsın küçük kızı Y.K.'ye yönelik uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SOKAK ORTASINDA ŞİDDET
İddiaya göre M.K., kullandığı motosikletle hızla kızının yanına geldi. Küçük kıza sokak ortasında tokat atan şahıs, defalarca darbederek çevrede bulunanların tepkisini çekti.
Ancak görüntülerdeki en çarpıcı detay bununla da sınırlı kalmadı. Şüpheli şahsın motosikletini hareket ettirirken kızını saçından tuttuğu ve peşinden sürüklediği anlar kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların sert tepkisinin ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda baba M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M.K.'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanılarak adli sürecin başlatıldığı bildirildi.
Yaşanan olayın ardından küçük çocuğun korunmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.