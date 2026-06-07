Gece yarısı korkunç çarpışma! Banketteki araca çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’de gece saatlerinde arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen bir otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yaşanan çarpışma sonrası araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.