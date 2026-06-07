Gece yarısı korkunç çarpışma! Banketteki araca çarptı: 6 yaralı
Kırıkkale’de gece saatlerinde arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen bir otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yaşanan çarpışma sonrası araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de geceyi aydınlatan kaza, D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Arıza nedeniyle bankette duran otomobile arkadan gelen aracın çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
HURDAYA DÖNEN ARAÇLAR, CAN PAZARI YAŞANDI
Edinilen bilgilere göre G.S. yönetimindeki 26 PS 612 plakalı Citroen marka otomobil, arıza nedeniyle bankette bekleyen A.D. idaresindeki 52 ACH 322 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.
6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücülerle birlikte 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Trafik ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından ağır hasar alan iki araç otoparka çekildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin netleşmesi için soruşturma başlatıldı.