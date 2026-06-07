Avcıları yakından ilgilendiriyor! Avlanma tarihleri ve günlük limitler belli oldu

Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 28 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 25 Ağustos'ta başlayacak.

Karara göre yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 2026-2027 dönemiyle ilgili kararları 7 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Avlanma tarihleri, tür bazlı kurallar ve günlük av limitleri yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte avlanma bölgeleri, tür bazlı kurallar, av sezonlarının başlangıç tarihleri ve günlük av limitleri yeniden belirlendi (Foto: AA)

SU KUŞLARI VE DİĞER TÜRLER İÇİN TARİHLER BELİRLENDİ

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 24 Ekim'de başlayacak ve 7 Mart 2027'de sona erecek.

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı Ege ve Marmara'da 18 Ağustos'ta, diğer bölgelerde ise 25 Ağustos'ta başlayıp 7 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

YABAN TAVŞANI, TİLKİ, DOMUZ VE ÇAKAL AVI

Yaban tavşanı ve tilki avı, Marmara'da 10 Ekim, diğer bölgelerde 28 Ekim tarihinde başlayacak.

Yaban domuzu ve çakal avı ise Ege ve Marmara'da 18 Ağustos'ta, diğer bölgelerde 25 Ağustos'ta başlayacak.

GÜNLÜK AV LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Avcıların bir günde avlayabileceği limitler de karara bağlandı. Bir avcı gün içinde, 10'dan fazla bıldırcın, alakarga, 3'er adetten fazla üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla sakar meke, 6'dan fazla kaya güvercini, tahtalı, 5'ten fazla çulluk, 1'den fazla su çulluğu avlayamayacak.

AVLANMANIN SERBEST OLDUĞU GÜNLER

Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak.

Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı salı günü de yapılabilecek.

2026-2027 AV TAKVİMİ (TABLO)

Av Türü Tarih Bıldırcın ve Üveyik (Ege-Marmara) 18 Ağustos 2026 Bıldırcın ve Üveyik (Diğer Bölgeler) 25 Ağustos 2026 Kum Kekliği, Kınalı Keklik, Çil Keklik 28 Ekim 2026 - 17 Ocak 2027 Sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk 24 Ekim 2026 - 7 Mart 2027 Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan (Ege-Marmara) 18 Ağustos 2026 - 7 Mart 2027 Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan (Diğer Bölgeler) 25 Ağustos 2026 - 7 Mart 2027 Yaban tavşanı ve tilki (Marmara) 10 Ekim 2026 Yaban tavşanı ve tilki (Diğer Bölgeler) 28 Ekim 2026 Yaban domuzu ve çakal (Ege-Marmara) 18 Ağustos 2026 Yaban domuzu ve çakal (Diğer Bölgeler) 25 Ağustos 2026

GÜNLÜK AV LİMİTLERİ (TABLO)