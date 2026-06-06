İkiye ayrılan dut ağacı 2 aracın üzerine devrildi

Eskişehir'de ortadan ikiye ayrılan dut ağacı, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde ikiye ayrılan dut ağacı, büyük bir gürültüyle park halindeki aynı aileye ait 26 AKK 474 plakalı otomobil ile 26 RL 986 plakalı minibüsün üzerine devrildi.

Otomobil sahibi Kübra Taşkazan, kimsenin yaralanmadığına sevindiklerini belirterek, "Buradaki dut ağacı ortadan yarılmış ve arabaların üstüne düştü. Biz de polisi ve itfaiyeyi aradık. Şu an arabalar çıkarılabilecek durumda değil. Birine bir şey de olabilirdi, ağaç bir çocuğun üstüne de devrilebilirdi. İki araç ağacın altında" dedi.

İhbarla gelen polis ve itfaiye ekipleri, ağacın altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı. Ağacın dalları elektrikli testereyle kesilerek olay yerinden kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.