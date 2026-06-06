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Bakan Yaşar Güler İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’na katıldı

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Bakan Yaşar Güler İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Emine Erdoğan’ın himayesinde büyüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen forumda, "Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı" oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu'na (Zero Waste Forum) katıldı.

Bakan Yaşar Güler İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’na katıldı - 1

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimleriyle başlayan "Sıfır Atık Projesi" her geçen gün büyüyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bakan Yaşar Güler İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’na katıldı - 2

Bu kapsamda, İstanbul'da Sıfır Atık Forumu (Zero Waste Forum) gerçekleştiriliyor.

Bakan Yaşar Güler İstanbul’daki Sıfır Atık Forumu’na katıldı - 3

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de foruma katılarak "Sıfır Atık Geleceği İçin Onarım Hakkı" konulu oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

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