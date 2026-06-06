Nazilli’de suç örgütüne darbe! Mekan ve araç kurşunlayan çete çökertildi: 7 tutuklama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iş yeri, araç ve ikametlere yönelik silahlı saldırılar düzenlediği belirlenen, elebaşı cezaevindeki A.Ö. olan organize suç örgütüne 2 Haziran’da operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken, soruşturma suç örgütünün cezaevinden verilen talimatlarla hareket ettiğini ortaya koydu.

Nazilli'de peş peşe yaşanan kurşunlama olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıların arkasındaki yapılanmayı deşifre etti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, iş yeri, araç ve evlere yönelik silahlı saldırıların organize suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN TALİMAT VERDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün elebaşının cezaevinde bulunan A.Ö. olduğu tespit edildi. Saldırıların A.Ö.'nün talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

2 Haziran 2026 tarihinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senede de el konuldu.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli'de korku salan kurşunlama saldırılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.